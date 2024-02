I Radicali incatenati e in manette solidali con Ilaria Salis: "La giustizia di Orban non è la nostra"

I Radicali Italiani oggi hanno manifestato di fronte al consolato onorario di Ungheria a Torino, per testimoniare la loro vicinanza a Ilaria Salis, detenuta nel carcere di Budapest e condotta nei giorni scorsi in tribunale incatenata mani e piedi come il peggiore dei criminali.

"Oggi con Silvja Manzi e Giulio Manfredi abbiamo manifestato con le manette ai polsi e le catene ai piedi di fronte al consolato onorario d'Ungheria - ha spiegato il presidente dei Radicali Igor Boni - Siamo in catene anche noi per dire che occorre rispettare i diritti di tutti i detenuti, in Ungheria come in Italia. Occorre rispettare la dignità delle persone".