Lutto nel mondo del cinema: addio al regista torinese Daniele Segre

Si è spento a pochi giorni dal suo 72esimo compleanno il regista torinese Daniele Segre.

Autore di “cinema della realtà”, film di finzione e spettacoli teatrali, ha esordito come fotografo a Torino negli anni ’70.

I suoi primi film si focalizzano su problemi delle realtà giovanili disagiate come Perché droga, 1976; Il potere dev’essere bianconero, 1978; Ragazzi di stadio, 1980, ma anche sulla dignità di vite difficili (Vite di ballatoio, 1984, Ritratto di un piccolo spacciatore, 1984). Produce e realizza i lungometraggi Testadura (1983), Manila Paloma Blanca (1992), Vecchie (2002), Mitraglia e il verme (2004) e il film documentario Morire di lavoro (2008), sugli incidenti nei cantieri edili in Italia.

Nel 1981 ha fondato la società di produzione I Cammelli e nel 1989 l’omonima Scuola Video di Documentazione Sociale (1989/1997), mentre nel 1996 è stato docente di regia al Centro Sperimentale di Cinematografia-Scuola Nazionale di Cinema di Roma e nel 2004 all’Università di Pisa.

Il suo ultimo lavoro, Tonino De Bernardi, un tempo, un incontro dedicato al lavoro del regista è stato presentato alla presenta alla Mostra Internazionale di Venezia 2023.

Si è spento dopo un rapida e aggressiva malattia. Lascia alla famiglia il delicato compito di terminare il suo ultimo film sulla vita di Bruno Segre, mancato anche lui qualche giorno fa.

“Sincero e coerente, intuitivo e curioso, dall’ironia tagliente, lo ricorderemo per la sua acutezza nel mettere in luce gli aspetti più profondi delle persone e per il suo costante impegno umano, civile e politico. Ciao Daniele” così lo ricordano dalla produzione I Cammelli.

La cerimonia funebre si terrà al campo terra del reparto israelitico presso il Cimitero Monumentale di Torino, corso Regio Parco 90, mercoledì 7 febbraio alle ore 10.