“Musica, parole e cinema” per la ricerca sull'epilessia alla Fondazione “Fulvio Croce”

Il 13 febbraio sarà la Giornata Internazionale dell'Epilessia: in occasione della ricorrenza, la Fondazione LICE – Lega Italiana Contro l'Epilessia (in collaborazione e con il patrocinio di CEMEA e dell'associazione Amici Orchestra Sinfonica Nazionale RAI) ha organizzato l'evento “Musica, parole e cinema per la ricerca”, in programma mercoledì 7 presso la sede della Fondazione “Fulvio Croce” di Palazzo Capris in via Santa Maria 1 a Torino.

Il programma

Il programma prevede alle 18 la proiezione del cortometraggio “Fuori dall'acqua” di Angela Bevilacqua, vincitore del contest LICE “Si va in scena: storie di epilessia” e liberamente ispirato alla storia di Andrea, giovane promessa del nuoto con epilessia e alle 18.30 il talk “La vertigine e la regola - Dialoghi su Adolescenza, Creatività e Malattia” con la partecipazione dell'autore e conduttore radiofonico Steve Della Casa (già direttore del Torino Film Festival), delle avvocate Cesarina Manassero e Tiziana Beraudi, della psicologa Alessandra Moletto, del neurologo Pietro Pignatta e del formatore e direttore artistico Stefano Vitale (CEMEA e Amici Orchestra Sinfonica RAI); durante quest'ultimo è previsto l'accompagnamento musicale del Soulin' Trio. A moderare l'intero evento ci sarà la neuropsichiatra infantile Irene Bagnasco (coordinatrice di LICE per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta), mentre i saluti iniziali sono affidati al presidente della Fondazione “Fulvio Croce” Enrico Maggiora.

LICE e la ricerca sull'epilessia

LICE, fondata a Milano nel 1955, ha l'obiettivo di sostenere la ricerca medico-scientifica sull'epilessia e sulle patologie correlate, che in Italia riguardano circa 500mila persone (6 milioni in Europa e 1 persona su 100 nei paesi industrializzati). L'ingresso è libero, ma è possibile fare una donazione alla LICE utilizzando l'iban IT 43 A 03069 09606 100000060774 con causale “LICE 7 febbraio 2024”.