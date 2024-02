Una nuova sede dei vigili del fuoco nell'ex Dazio di corso Moncalieri: proteggerà il centro e la collina

Novità in vista per l'edificio che una volta ospitata il dazio in corso Moncalieri

L'ex Dazio di corso Moncalieri potrebbe diventare una nuova sede per un distaccamento dei vigili del fuoco, a servizio del centro di Torino e della precollina. Anche nell'ottica del progetto di rilancio di tutto il parco del Valentino e della navigabilità sul Po.

Scoperta area est

Attualmente nel capoluogo piemontese i pompieri hanno la sede centrale in corso Regina Margherita 334, a cui si affiancano quelle minori al Lingotto in zona piazza Bengasi, in corso Romania vicino all'ex Michelin e a Grugliasco nei pressi del Decathlon di corso Allamano.

Guardando la dislocazione, resta "scoperta" l'area est della città. Da qui la mozione del consigliere del PD Luca Pidello, che insieme alla collega Lorenza Patriarca chiede di potenziare la presenza dei vigili del fuoco su quest'area.

L'ex Dazio

"Come Patrimonio - ha replicato la vicesindaca Michela Favaro - è in corso un'interlocuzione con il Comando, sia rispetto ad alcuni interventi in corso Regina, sia per reperire una nuova sede in zona precollinare". Attualmente, ha aggiunto l'assessore, si sta valutando la "compatibilità urbanistica dell'ex Dazio di corso Moncalieri". "Nel frattempo è stata individuata un ulteriore possibilità nella scuola di via Bardassano", ha concluso.

Gli scivoli per accedere al Po

E nell'ambito del progetto di ripristino della navigabilità sul fiume Po, l'idea è di potenziare il servizio fluviale dei pompieri.

"Abbiamo avviato un dialogo - hanno spiegato dagli uffici - per mettere uno scivolo di alaggio delle imbarcazioni alla Darsena. L'accesso attuale è ai Murazzi". "Nell'ambito - hanno continuato - della manutenzione dell'alveo, nel 2024 vogliamo ripristinare un ulteriore accesso all'altezza della piscina Lido".

Il commento

Soddisfatto della proposta di creare un distaccamento all'interno dell'ex Dazio il consigliere Pidello. "L'edificio di corso Moncalieri - ha sottolineato l'esponente dem - è baricentrico, anche rispetto alla volontà di ripristinare la navigabilità sul Po". "Si trova - ha aggiunto - su una via di percorrenza scorrevole, ha dimensioni significative e non è in condivisione con altri" . Attualmente la struttura ospita all'interno degli uffici della Circoscrizione 8, che andrebbero ricollocati qualora si decidesse di creare una nuova sede per i pompieri.