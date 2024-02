Pizzicato a forzare alcune auto parcheggiate a Barriera di Milano, viene arrestato dai carabinieri

I carabinieri della compagnia Oltre Dora lo hanno pizzicato in via Leinì: a finire nei guai un 31enne di origine marocchina, senza fissa dimora, sorpreso mentre cercava di rubare all’interno di un’autovettura.



I militari hanno individuato anche un'altra macchina forzata poco prima, anche questa con i finestrini in frantumi. L'uomo è stato arrestato e denunciato per “danneggiamento” e “tentato furto aggravato” e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.