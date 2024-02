Da corso Siccardi a Orbassano, nuovi bus a metano sulla linea 5

Nuovi autobus in servizio sulla linea 5, che collega corso Siccardi con il capolinea Dalla Chiesa ad Orbassano. In questi giorni sono infatti entrati in circolazione sul tracciato - che dal centro di Torino si snoda in direzione sud - mezzi da 18 metri con alimentazione a metano prodotti da IVECO Orecchia, che si è aggiudicata la fornitura di 19 nuovi veicoli in pronta consegna.

I nuovi mezzi entro fine febbraio

Entro fine febbraio i nuovi mezzi sostituiranno gradualmente altrettanti bus attualmente in servizio sulla linea 5 che, in considerazione della loro età, non garantivano gli standard di servizio GTT.

Si tratta di un passo importante per il rinnovo della flotta aziendale e per migliorare il servizio offerto ai cittadini. La linea 5, una delle più utilizzate dai cittadini torinesi, inizia da qui il suo percorso di riorganizzazione.