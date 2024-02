GiovedìScienza: da Hollywood al Bluetooth, la storia di Hedy Lamarr

Dai più grandi set di Hollywood ai laboratori scientifici. Negli anni 40 Hedy Lamarr è una delle più grandi attrici del cinema mondiale, protagonista di pellicole iconiche come Estasi, Sansone e Dalila, Venere peccatrice… ma non solo: è anche una brillante scienziata (studiosa e appassionata di ingegneria) che nel tempo libero, insieme all’amico e compositore George Antheil, si dedica alla ricerca scientifica e allo sviluppo di nuove tecnologie. A loro si deve l’invenzione della "comunicazione a spettro esteso”, l’antenata del sistema di trasmissione dati wireless, evolutosi poi nelle moderne tecnologie come Wi-Fi e Bluetooth.

Una storia avvincente che sarà al centro dell’incontro di GiovedìScienza del 15 febbraio dal titolo Da Hollywood al bluetooth. L’attrice che ci ha portato il Wi-Fi. Al Polo del ‘900 Sara D’Amario, attrice troinese del grande e piccolo schermo, dialogherà con la professoressa Michela Meo, docente ti telecomunicazioni al Politecnico di Torino, su come la scoperta di Hedy Lamarr e George Antheil abbia di fatto rivoluzionato il mondo della comunicazione.

Per info: www.giovediscienza.it