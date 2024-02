Viabilità, la provinciale 8 “di Druento” chiusa dal 13 febbraio al 31 marzo

Per interventi e riqualificazione delle Sp 8 “di Druento” e Sp 8d02 “di Druento – diram. Valdellatorre” sono in corso in questo periodo lavori che comportano limitazioni e chiusure.

In particolare è prevista la sospensione della circolazione a tutti i veicoli, con deviazione su percorso alternativo lungo la Sp 8 “di Druento” dal 16+900 al km 17+050 in Comune di San Gillio, dal 13 febbraio al 31 marzo 2024.

Nella sola giornata del 19 febbraio dalle ore 10,00 alle ore 16,00 per prove tecniche di manovra veicoli sulla realizzanda rotatoria sarà vietata la circolazione sempre lungo la Sp 8 “di Druento” dal 16+620 al km 16+875 .