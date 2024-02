Il grande Dino Meneghin segna un canestro contro il cancro, andando in visita a Candiolo

La Presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Allegra Agnelli, ha ricevuto oggi all’Istituto di Candiolo- IRCCS Dino Meneghin, leggenda della pallacanestro italiana, considerato il più grande giocatore nazionale di tutti i tempi.

Ospite di Lega Basket per la Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia che inizia domani all’Inalpi Arena di Torino, Meneghin ha vistato i reparti e gli avveniristici laboratori di ricerca dell’Istituto, dove lavorano ricercatori provenienti da tutto il mondo e in cui si studiano e si sperimentano nuove soluzioni per rendere il cancro una malattia sempre più curabile.

La visita rientra nell’ambito della charity partnership che per il secondo anno consecutivo unisce la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e la Lega Basket. Due le iniziative a sostegno dell’Istituto di Candiolo: la cena benefica “Un Alley Oop per la Ricerca”, che si svolgerà venerdì 16 febbraio all’Inalpi Arena, evento in cui verranno battuti all’asta alcuni lotti unici provenienti dal mondo dello sport e dell’arte, e “Una tripla per Candiolo”, con cui la Lega Basket farà una donazione di cento euro per ogni canestro da tre punti realizzato nel corso della Final Eight.

“L’Istituto di Candiolo-IRCCS - dichiara Allegra Agnelli - e’ nato e progredisce solo grazie alla generosità di persone, enti e aziende che hanno deciso di sostenere la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. E’ un onore per me oggi aver potuto raccontare quanto fatto e quanto faremo al grande campione Dino Meneghin, che ha visitato il nostro Istituto in occasione delle Final Eight di basket. E’ grazie anche a personaggi importanti come lui, che ci aiutano a diffondere il nostro messaggio, che possiamo dare un contributo importante alla lotta contro il cancro.”