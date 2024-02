Presidio pro Palestina: lanci di uova e fumogeni di fronte alla sede Rai. Feriti tre poliziotti e quattro carabinieri [VIDEO e FOTO]

"Fermiamo il massacro, Palestina libera!". E’ stato questo lo slogan con cui alcune centinaia di persone si sono date appuntamento nel pomeriggio di oggi, martedì 13 febbraio, sotto la sede torinese della Rai a seguito delle polemiche per le dichiarazioni di alcuni cantanti sul palco di Sanremo in merito al conflitto in corso in Medio Oriente.

"Vergogna, fermare subito il massacro"

A promuovere la manifestazione il coordinamento 'Progetto Palestina Libera' a cui hanno aderito collettivi studenteschi, centri sociali, associazioni pro Palestina. Al grido di ‘vergogna, vergogna’, dal megafono i manifestanti sottolineano: “Siamo qui per denunciare chi è complice di un massacro che si compie davanti ai nostri occhi e per dire no a un regime anti umano che sta compiendo il peggior genocidio del millennio”.

Lanci di uova, fumogeni e momenti di tensione

Non sono mancati i momenti di tensione, con lanci di uova contro la sede della Rai, accensione di fumogeni e il canto ‘Bella ciao’ durante la manifestazione. L’iniziativa, cominciata con un presidio sotto la sede della tv pubblica, si è poi trasformata in corteo a cui hanno partecipato un migliaio di persone che hanno sfilato al grido di ‘Free Palestine’ per le vie del centro città dietro lo striscione ‘Rai complice del genocidio in Palestina’.

Variazioni nei percorsi dei mezzi pubblici

A causa della presenza del corteo, alcune linee della Gtt hanno subito variazioni nei percorsi e possibili ritardi diffusi. I mezzi pubblici non transitano per via Rossini e via Accademia Albertina.

Le forze dell'ordine hanno dovuto chiudere via Accademia Albertina, nel tratto che scende verso corso San Maurizio. Alcuni manifestanti hanno imbrattato con scritte pro Palestina e contro Israele una parte di via Po. Imbrattate anche le vetrine del Mc Donald in piazza Castello.

‘Torino è palestinese’: con questo slogan un gruppo di manifestanti del corteo pro Palestina è salito sul monumento a Emanuele Filiberto duca d’Aosta, sul retro di Palazzo Madama, in piazza Castello a Torino dove hanno acceso anche alcuni fumogeni.

Feriti tre poliziotti e quattro carabinieri

A seguito dei momenti di tensione e degli scontri avvenuti con le forze dell'ordine di fronte alla Rai, tre poliziotti e 4 carabinieri sono risultati feriti. Anche i manifestanti lamentano alcuni contusi e feriti.