Costretta a prostituirsi in giro per l'Italia per la sua fragilità: una donna denuncia i tre sfruttatori dopo 8 anni da incubo

Una donna ha denunciato di essere stata costretta a prostituirsi per 8 anni

L'hanno sfruttata per otto anni, costringendola a prostituirsi e facendo leva sulla sua fragilità. Tre persone sono così finite nei guai, dopo che una donna italiana li ha denunciati raccontando di essersi dovuta concedere contro la propria volontà sia a Torino che in altre città del Nord Italia.

L'indagine è stata condotta dalla Squadra Mobile della Polizia, che ha eseguito le misure cautelari emesse dal Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti dei tre soggetti, anch'essi italiani.



A denunciare lo sfruttamento la stessa vittima, riuscita a sottrarsi al controllo estenuante dei propri sfruttatori, dopo un lunghissimo periodo di otto anni, nel corso dei quali, trasferendosi di volta in volta in svariate città, si era prostituita in differenti alloggi.

Le investigazioni hanno ricostruito le responsabilità di ciascuno dei tre sfruttatori, delineando un gruppo strutturato, dedito al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione.

È stata dunque individuata la persona che aveva rivestito il ruolo principale nell’organizzazione dell’illecita attività, ideando e determinando le modalità attuative del progetto criminoso, realizzato grazie alla collaborazione di altre persone incaricate di fissare gli appuntamenti con i clienti, di procurare gli appartamenti per lo svolgimento del meretricio ovvero di riscuoterne i guadagni.

Secondo quanto emerso dalle indagini gli sfruttatori, pur trovcandosi in città diverse da quelle in cui la vittima era inviata ad esercitare la prostituzione, erano in grado di esercitare sulla malcapitata un controllo sfibrante, con il solo strumento del telefono, fissandole continui e cadenzati appuntamenti con i clienti, monitorandola con frequenti contatti e riscuotendo tempestivamente le ingenti somme di denaro guadagnate.

Le indagini hanno avuto una veloce evoluzione, grazie al ricorso alle attività di intercettazione, oltre che all’analisi di transazioni finanziarie e conti correnti, conducendo alla raccolta di solidi elementi indiziari a carico di cinque persone (tutte italiane) le quali, profittando dell’evidente debolezza psicofisica della vittima, avevano consolidato un meccanismo in grado di garantire una significativa condizione di agiatezza economica, trattenendo interamente gli ingenti guadagni derivanti dalla prostituzione della ragazza.

Il Tribunale di Torino ha disposto gli arresti domiciliari per due persone e quella dell’obbligo di dimora per una terza, contestando loro il delitto di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione; per gli stessi reati sono state iscritte nel registro degli indagati le ulteriori due persone identificate quali appartenenti al gruppo.