Alla roulette dell'innovazione Torino punta sul 18 (di A&T) e spiega che effetto fa l'Intelligenza artificiale

Diciott'anni rappresentano, per definizione, l'età della maturità. E la fiera A&T, che ha aperto i battenti oggi all'Oval Lingotto, porta come materia d'esame quella dell'intelligenza artificiale. Estremamente attuale, ma con applicazioni che restano ancora poco definite, mentre i timori e le incognite non sono pochi. Casa per l'intelligenza artificiale

Per fare luce su questa prospettiva, la nuova edizione della Fiera ha realizzato una vera e propria Casa per l'intelligenza artificiale, dove 19 grandi realtà presentano non solo le prospettive, ma anche l'applicazione concreta delle tecnologie e degli algoritmi. Dall'automotive all'aerospazio, passando per uno spettro decisamente ampio.

Una diffidenza da superare

Uno studio effettuato dal Competence center Cim 4.0 rivela però una certa diffidenza che resiste, tra aziende e AI, soprattutto se piccole. Solo l'8% delle pmi usa l'intelligenza artificiale nella produzione, percentuale che scende al 6 nella logistica. Nelle grandi realtà, invece, si sale al 26 e al 32%. Il motivo? Un valore difficile da misurare e una mancanza di comprensione di benefici e usi. Ma anche difficoltà nell'accesso e nella qualità dei dati. Mancano poi le competenze e i casi d'uso.

Chi la usa, invece, applica AI nel mondo dei servizi (48,3%), oppure nella robotica (10,9%). Il resto segue con quote minori. "Non bisogna temere, ma cavalcare l'onda", stimola il ceo di Cim 4.0, Enrico Pisino.

Non una minaccia, ma un'opportunità

Attualmente, il mercato globale dell'intelligenza artificiale vale oltre 150 miliardi di dollari. "Non credo sia un minaccia - dice Luciano Malgaroli, patron della Fiera - anzi porterà posti di lavoro e troverà applicazioni in tanti settori diversi. Il salto qualitativo lo si può ottenere solo facendo squadra e 380 espositori presenti qui ne sono la conferma".

"Il 90% delle nostre aziende sono piccole, per cui bisogna rafforzare il loro legame con questa strada di innovazione", sottolinea Giorgio Marsiaj, presidente dell'Unione Industriali di Torino.

Il premio Innovazione 4.0

Ma A&t non è solo una Fiera, ma pure un concorso tra aziende specializzate. E la migliore proposta è stata individuata nella start up Robota, che si è aggiudicata il Premio Innovazione 4.0 con il progetto "One solution for sterilization". L'azienda, che ha sede a Borgosesia (provincia di Vercelli) si applica al mondo medico-dentistico e propone un metodo automatizzato per coprire l'intero processo della sterilizzazione degli strumenti medici. Il tutto in una cella automatizzata, compatta e chiusa, che con le vasche a ultrasuoni garantisce l'operazione. Alla guida di Robota c'è Giorgio Castagno. L'applicazione si può estendere a tutto il mondo medico. "Automatizzando completamente il processo si elimina il fattore umano e si ottiene risultato standard che garantisce sicurezza sia ai pazienti che agli addetti". L'azienda conta 9 dipendenti oggi, "ma puntiamo in grande".

AI, Piemonte come capofila in Europa