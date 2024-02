Parcheggio Bacigalupo, finita la fase di sperimentazione: la nuova viabilità per una maggiore sicurezza

La sperimentazione della viabilità tra piazza Bozzolo e corso Spezia è finita.

Rimossi i new jersey in plastica e le installazioni temporenee, l'assetto viario all'altezza del parcheggio Bacigalupo resterà per impedire il transito in contromano dei veicoli sulla piazza.

Un esperimento voluto dalla Circoscrizione 8, come afferma il presidente Massimiliano Miano, che consentirà una maggiore sicurezza.

Presto al posto delle strutture temporanea saranno allestite le nuove banchine e gli di attraversamenti pedonali.