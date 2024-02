Lavori sui binari in corso Casale e Belgio: il 15 bus cambia capolinea. Nuove fermate

Continuano i lavori per il rinnovo dei binari in corso Casale e corso Belgio. La linea 15N effettua il capolinea in via Cafasso, in comune con la linea 68, anzichè in piazza Coriolano.

Dalle 10 di questa mattina, fino a nuova comunicazione, in direzione via Cafasso la fermata n. 587 - "Mongreno" viene arretrata in corso Casale prima di strada Mongreno (fermata più vicina a piazza Coriolano). Inoltre, sempre dal 21 febbraio è temporaneamente sospesa la fermata n. 589 – “Sassi-Superga” e viene eliminata la fermata provvisoria di corso Casale n. 316. In direzione corso Tortona, continua invece ad essere effettuata regolarmente la fermata n. 590 – “Sassi-Superga”.

I provvedimenti relativi alle fermate n. 587 - "Mongreno" (arretrata) e n. 589 - "Sassi-Superga" (sospesa) e alla fermata provvisoria di corso Casale n. 316 (eliminata) interessano anche le altre linee transitanti: 61 - 68 - 78 - E68 VERDE - Extraurbane.

I percorsi del 15 e 3

Ricordiamo che attualmente i percorsi dei tram della linea 3 e della linea 15 sono limitati; è previsto l'interscambio con il servizio sostitutivo di navette bus per proseguire sulle tratte temporaneamente abbandonate dai tram.