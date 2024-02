Nichelino, nuovi problemi per i velobox anti 'furbetti del volante'

Chissà se l'autore (o gli autori, immaginando che sia stato più di uno) conoscono il celebre Fleximen che ha preso di mira gli autovelox delle autostrade piemontesi... Di sicuro, i velobox di Nichelino vivono una vita difficile e travagliata.

Portato via totem di via Pateri

I totem arancioni (presi a noleggio dal Comune) per inserirci dentro l'autovelox mobile e pizzicare i 'furbetti del volante' e chi pigia troppo sull'acceleratore continuano ad essere presi di mira. Dopo i problemi dei mesi scorsi, ecco il primo caso di questo 2024, con la struttura posizionata su via Pateri smontata negli ultimi giorni.

Una strada già dissestata e rovinata di suo, dove è complicato pensare di andare forte, visto lo stato dell'asfalto, ma stavolta il velobox non è stato smontato da chi intendeva distruggerlo, ma da tecnici comunali, visto che pare avesse problemi al basamento, che lo rendevano instabile (forse anche a causa di qualche atto vandalico).

In riparazione perché instabile

Ecco quindi che è stato portato via per essere riparato, così da risolvere ogni inghippo. E' giusto ricordare che la Polizia locale, per fare i controlli della velocità, spesse volte preferisce installare la telecamera sul trepiedi esterno al box arancione. Situazione che comunque in passato non era servita per lasciare indenni le strutture dagli assalti di qualche incivile.