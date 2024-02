Molestie all'Università di Torino, il Rettore: "Ascoltiamo gli studenti. Al via formazione di docente e personale"

" Noi non lasciamo inascoltate le istanze degli studenti: tutto quello che è emerso ieri, che segue quanto detto nelle settimane scorse, lo stiamo ascoltando e mettendo in atto con una serie di intervent i". Così il Rettore dell'Università di Torino Stefano Geuna risponde alle critiche sollevate ieri durante l' assemblea nell'aula 33 a Palazzo Nuovo , dopo il caso di molestie su studentesse e la sospensione per un mese del professore Federico Vercellone.

Formazione dei docenti nei dipartimenti

Battute inopportune nei confronti di alcune allieve. È questa la motivazione con cui il il CdA di UniTo ha sospeso Vercellone, dal 2008 insegnante di Estetica. E proprio a partire dal corpo docenti e dal personale, come chiarisce oggi Geuna, " hanno preso il via una serie di iniziative di formazione nei 27 dipartimenti ".

" I primi che devono ascoltare - ha proseguito - sono i 2500 professori, che tutti i giorni vanno in aula. C'è una catena e una serie di figure deputate che ci permettono di essere dappertutto. Continuiamo ad ascoltare: è una piaga. Vogliamo che queste cose non succedano più, cerchiamo di vigilare ".

A chi ci si può rivolgere

Uno delle azioni, su cui stanno insistendo molto dall'Ateneo, è informare le ragazze ed i ragazzi sul sapere a chi rivolgersi in caso di dubbi o presunte molestie. "Abbiamo capito - ha aggiunto Geuna - che molti non conoscono il ruolo della consigliera di fiducia. Gli sportelli poi magari non sono accessibili a tutti o sono in un'altra sede".