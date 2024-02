"No war”: in piazza Castello un presidio per il cessate il fuoco in Palestina e Ucraina [FOTO]

“No war”: è questa la gigantesca scritta in cartone comparsa nel pomeriggio di ieri in piazza Castello a Torino. A realizzarla e installarla sono state diverse organizzazioni politiche e non, tra cui anarchici, Rifondazione Comunista e Cub, autrici di un presidio per chiedere un immediato cessate il fuoco in Palestina e Ucraina.

Una giornata di mobilitazione

L'iniziativa si è svolta, a due anni esatti di distanza dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, in occasione della giornata di mobilitazione nazionale promossa da Europe for Peace, dalla Coalizione AssisiPaceGiusta e dalla Rete Italiana Pace e Disarmo: “Siamo schierati – recita un volantino distribuito in piazza – per difendere e affermare la vita delle persone colpite dalle guerre che infuriano in tutto il pianeta, scatenate dagli stati e dai loro eserciti. Siamo a fianco delle popolazioni che fronteggiano le guerre e dei volontari impegnati per salvare le persone, oltre a sostenere l'accoglienza verso chi fugge dai conflitti e dal terrorismo”.

Contro il Governo e per la pace

I manifestanti hanno anche espresso il proprio dissenso verso il Governo e il sostegno alla pace: “In continuità con i precedenti esecutivi – si conclude il volantino - aumenta le spese militari, alimenta i conflitti con l'invio di armi e compartecipa a missioni militari, mentre smantella la sanità e i servizi di pubblica utilità. Un autentico processo di pacificazione dei popoli è possibile solo lottando contro tutti i belligeranti, impegnandosi in prima persona a costruire fraternità e solidarietà, alla ricerca del bene comune contro gli stati oppressivi, le guerre ed ogni tipo di terrorismo”.