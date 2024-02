Martedì 27 febbraio il secondo appuntamento di Stagioni, Sensi, Sapori. Stare al Mercato

Porta Palazzo e il Mercato Centrale si confermano centri nevralgici di scambi, culture, interazioni. Luoghi di narrazioni curiose e inedite, come quelle che riguardano cibi di stagione, verdure fragranti e spezie profumate. Luoghi di quotidianità e incontri tanto inattesi quanto interessanti, come quelli con i protagonisti del secondo appuntamento di Stagioni, Sensi, Sapori, il nuovo modo di Stare al Mercato, promosso dal Comune di Torino per valorizzare i mercati in quanto luoghi capaci di coniugare tradizioni alimentari e scienze nutrizionali, gastronomia, arte e cinema.

IL SECONDO APPUNTAMENTO

Martedì 27 febbraio dalle 18.30, per il secondo incontro di Stagioni, Sensi, Sapori- Stare al Mercato Vi faremo scoprire virtù e curiosità degli alimenti di stagione e anche nuovi e curiosi modi per gustarli.

Protagonisti del talk show saranno ancora la nutrizionista Maria Cristina Ghigo e Vittorio Castellani aka Chef Kumalé e, ad accompagnarli in questo viaggio attraverso i sapori del mondo, ci sarà un ospite speciale: l’attore americano Daniel Mc Vicar!

Conosciuto per molti, importanti ruoli sul grande e piccolo schermo, tra cui quello di Clarke Garrison nella famosissima serie Beautiful, Mc Vicar ci racconterà come vive un americano a Torino: un ironico excursus tra piatti preferiti, passioni e abitudini culinarie nella capitale sabauda.

Insieme ai protagonisti, si potranno scoprire le proprietà di verdure e alimenti invernali e curiose ricette dal mondo e anche gustarne un assaggio al termine del talk show condotto dal giornalista e divulgatore scientifico Federico Mereta.

L'INGRESSO è LIBERO con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA scrivendo a info.torino@mercatocentrale.it