La scuola elementare Gozzano di Santena diventa "green": addio agli sprechi energetici

Una scuola più smart per un miglior efficientemente energetico. Il Comune di Santena ha completato i lavori di Building Automation presso la scuola Elementare Gozzano, grazie alla collaborazione con Canavisia, che progetta e realizza prodotti, applicazioni, soluzioni e servizi per l’acquisizione e la digitalizzazione di dati.

«Grazie al sistema intelligente installato presso la scuola, non solo si vanno ad eliminare gli sprechi energetici, ma si garantisce anche un ambiente confortevole per gli alunni - spiega Ugo Cosimo Trimboli assessore al Bilancio e Risparmio energetico del Comune di Santena - Il progetto ha previsto l'installazione di valvole termostatiche smart, che si autoregolano in base alle temperature rilevate, garantendo un risparmio energetico fino al 30% sul consumo di gas e assicurando il massimo comfort termico».

Inoltre, è stata implementata la Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) in ogni ambiente, garantendo un corretto ricambio dell'aria senza dispersioni termiche. Grazie a un filtro di ceramica, la VMC cattura il calore dell'aria viziata e lo trasferisce all'aria fresca che viene immessa, contribuendo ulteriormente al risparmio energetico.

«Per ottimizzare ulteriormente il consumo energetico, il Comune di Santena ha incluso il controllo dell'impianto di illuminazione, inserendo sensori di passaggio nei corridoi - prosegue Trimboli - Questi sensori accendono le luci solo quando necessario, riducendo gli sprechi e garantendo una gestione efficiente dell'illuminazione».



Conclude Trimboli: «Un ringraziamento speciale va all'Architetto Marcello Dimonte dell'ufficio tecnico del Comune di Santena, per il prezioso contributo alla realizzazione di un impianto che non solo ridurrà le emissioni di CO2 nell'ambiente, ma contribuirà anche alla salvaguardia del nostro pianeta».