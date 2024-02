In via Guido Reni nasceranno un nuovo giardino e un complesso residenziale

Questa mattina la Giunta Comunale, su proposta dell’Assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni, ha approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione a scomputo relative alla Zona di Trasformazione Urbana - Ambiti 12.e Arbe e 12.v Monfalcone.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo giardino pubblico tra via Guido Reni e via Barletta e di un parcheggio pubblico in via Guido Reni 41-43.

L’approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione è l’ultimo tassello per la conclusione dell’intero processo e garantisce il completamento dell’area con ampi spazi verdi e attrezzature per le famiglie e i bambini.

Il progetto prevede la realizzazione, già in corso d’opera, di un centro residenziale di 4.000 mq da adibire all’accoglienza delle famiglie dei bambini sottoposti a cure presso i servizi sanitari della Città. Nell’ambito del progetto, 5.500 metri quadrati saranno ceduti alla Città di Torino al termine delle operazioni di riqualificazione di via Barletta e della realizzazione del giardino pubblico.

Il giardino sarà dotato di un percorso pedonale pavimentato con marmette drenanti, alberi di dimensioni medio-grandi e arbusti fioriti, che offriranno uno spettacolo interessante in diversi periodi dell’anno. Saranno inoltre presenti un’area fitness e un’area giochi per bambini, con spazi destinati all’incontro e alla socializzazione tra i visitatori.