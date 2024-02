Incidente rocambolesco davanti al Carrefour di corso Turati: bloccato il passaggio dei tram 4 in entrambe le direzioni

Un incidente rocambolesco, fortunatamente senza conseguenze gravi, si è verificato in questi minuti in corso Turati, all'angolo con corso Lepanto, proprio di fronte al supermecato Carrefour. E ha causato alcuni rallentamenti al servizio dei mezzi pubblici.



Una vettura di grossa cilindrata e di colore scuro, per cause ancora da chiarire, si è infatti schiantata dopo un urto laterale contro uno dei pali che si trovano a poca distanza dal passaggio pedonale che permette di attraversare il corso. La macchina, da cui il conducente è sceso fortunatamente illeso, recuperando anche una borsa e alcuni oggetti personali, si è però fermata in una situazione piuttosto infelice: si trova proprio sopra i binari che dovrebbero consentire al 4 di attraversare corso Lepando per proseguire verso la periferia di Torino. Ma ci sojo problemi anche nella direzione opposta.



Ecco perché, mentre sul posto si sono subito presentati gli uomini della Polizia Municipale per accertare cause e dinamiche, una fila di tram si sta allineando man mano che le vetture arrivano dal centro della città.



Da Gtt fanno sappere che la Linea 4 è deviata in entrambe le direzioni: Direzione strada del Drosso da via Arsenale, corso Vittorio Emanuele II, corso Vinzaglio, corso Tazzoli, percorso regolare. Causa incidente tra veicoli privati. Direzione Falchera da corso Unione Sovietica per corso Tazzoli, corso Agnelli, corso IV Novembre, corso Duca degli Abruzzi, corso Einaudi, corso Re Umberto, corso Stati Uniti, via Sacchi, percorso regolare.

Nessuna conseguenza, invece, per il traffico veicolare, visto che il passaggio non è in alcun modo impedito.