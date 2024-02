Chivasso: tutto pronto per lo “Sbarazzo – Fuori Tutto”

Raddoppia lo “Sbarazzo”: dopo il successo dello scorso settembre, ecco una nuova occasione di fare shopping approfittando delle imperdibili offerte dei negozi partecipanti, in un evento organizzato da Confcommercio Ascom Torino e Provincia, Ascom Chivasso con il Patrocinio della Città di Chivasso.

L’iniziativa, che si svolge nelle vie centrali del DUC Chivasso vede l’adesione ed il sostegno di ben 60 insegne, a testimonianza della grande coesione e della vivacità delle imprese, che accoglieranno i clienti da tutto il vasto territorio del quale Chivasso è capoluogo.

In una giornata dedicata alle migliori occasioni, i negozi esporranno le proposte all’aperto in via Torino, via Roma, piazza della Repubblica, via Teodoro e vicolo del Portone.

Molti bar, ristoranti e pizzerie sostengono l’iniziativa ed attendono i clienti per le pause tra gli acquisti!

I negozi partecipanti:

101 CAFFE'

AMORE ABBIGLIAMENTO

ARGENTO VIVO MODA 0-16

BOLLICINE ABBIGLIAMENTO

CARISMA

CHANCE BIJOUXMODAPARFUM

CHARANGA

CHARME

COLORI LONTANI

DOLCI CAPRICCI

ERBAVOGLIO ABBIGLIAMENTO

FANTASY INTIMO

FIABA

FUORIPORTICI

GALLERY

GIOCARPENSANDO

GLAMOUR INTIMO

IL DOLCE CANAVESE

INTIMI CAPRICCI

INTIMO DIVINO

JOYS

L'UNIVERSO DEL 2000

MELAVERDEBIO

MODISH ABBIGLIAMENTO

MOLINARI ABBIGLIAMENTO

OIKIA PROGETTAZIONE D'INTERNI

OTTICA CENA

PATRIZIA MARTINI

PEPE NERO ABBIGLIAMENTO UOMO

PET & BEAUTY

PREDIERI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE

ROBE DI KAPPA

SINATRA PROFUMERIA

TACCOMATTO

TIFFANY PINK

TIFFANY ORIGINAL STORE

TRIBECA

ULTIMO IMPERO

UNITED COLORS OF BENETTON

ZIMAR TUTTOCAPELLI

Con il sostegno di:

BAR POSTA

BONFANTE PASTICCERIA

CAFFE' FIRENZE

CAFFETTERIA LA FENICE

CALZEDONIA

CARLO NICOSIA AGENTE DI ASSICURAZIONI

COFFEE STORE

FERRAMENTA GERRA

FIORI DEL CASTELLO

GIANASSI MARRONE RUFFINENGO GENERALI

GIOIELLI VOGLIOTTI

GRASSONE

IL BUON GUSTO

IL CHIOSCO DI BACCO

INTIMISSIMI

LA FORTEZZA RISTORANTE MOBILI POZZO

NON SOLO GIORNALI

PASTICCERIA PICCOLI

RELAX ARREDAMENTI

TEZENIS

TUTTO CAPSULE

Sono tantissime le vele e i banner che promuovono lo “Sbarazzo” del 3 marzo 2024 tra le vie della città, ecco una selezione nella gallery.