Moncalieri, tornato finalmente in funzione il semaforo di strada Rigolino

La notizia tanto attesa dai residenti è arrivata pochissimi giorni fa. “L’intervento è stato eseguito e l’impianto è attualmente funzionante”. Con questa breve nota di Enel X si è chiusa finalmente la vicenda del semaforo rotto di strada Rigolino a Moncalieri, vandalizzato alla fine del 2023 e rimasto spento in assenza dei necessari pezzi di ricambio.

La vandalizzazione avvenuta a fine 2023

Il semaforo all'angolo con via Torino, in una zona di traffico importante, con l'alta velocità spesso a farla da padrone, aveva portato i residenti a inviare al Comune una petizione con un centinaio di firme per chiedere almeno un intervento tampone.

Intervento di Enel per rimetterlo a posto

Enel X aveva garantito un intervento in tempi rapidi, appena fossero giunti i materiali mancanti per completare la riparazione: così è stato e finalmente il semaforo è tornato operativo, ripristinando condizioni di maggiore sicurezza per la viabilità.