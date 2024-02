"Ponte Nuovo" di Alpignano: pronto a partire il cantiere per il secondo lotto dei lavori

A fine gennaio si è conclusa la gara per l’appalto del II lotto funzionale di lavori manutentivi e di consolidamento strutturale sul "Ponte Nuovo" di Alpignano: non appena concluse le verifiche di legge sul vicnitore della gara, potranno essre consegnati i lavori e potrà partire il cantiere sull’opera d’arte al km 3+700 della Sp 178.

“Il progetto esecutivo per questa nuova tranche di lavori era pronto già a luglio, ma è stato necessario adeguarlo e riapprovarlo per allinearsi alle nuove norme del Codice degli appalti” ha spiegato Jacopo Suppo, vicesindaco con delega alle opere pubbliche della Città metropolitana di Torino.

Il finanziamento per il nuovo intervento ammonta a 1.500.000 euro. Una volta avviati, saranno 476 i giorni contrattuali per concludere i lavori.

Suppo annuncia anche un altro importate passo per la conclusione dei lavori: “A settembre è stato disposto dal Ministero il finanziamento dell'intervento di completamento delle opere per ulteriori 500.000 euro, sul quale troveranno definizione le opere di completamento relative al restauro del parapetto e all'illuminazione architettonica. Per questa tranche di lavori è in corso l'affidamento dell'incarico di progettazione”.