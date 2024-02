Po e Chisola non fanno paura, ma Moncalieri fa la conta di buche e voragini dopo la pioggia

Da ieri mattina la pioggia ha smesso di cadere e Moncalieri adesso fa i conti con le conseguenze del maltempo (in attesa che il weekend porti nuove precipitazioni, stando alle previsioni).

Po e Chisola lontani dal livello di guardia

La buona notizia è che il livello del Po è arrivato ad un'altezza di due metri, salendo di circa 40 centimetri, restando quindi ben al di sotto dei livelli di guardia. Idem il Chisola, arrivato a circa un metro e trenta centimetri: con lo stop della pioggia si dovrebbe poi diminuire abbastanza velocemente.

Buche in corso Savona, voragini in periferia

L'acqua caduta, invece, ha lasciato come conseguenze buche e smottamenti, per non parlare di qualche mezza voragine, che si sono aperte o riaperte in diversi punti della città.

Le situazioni più complicate si registrano in corso Savona e nelle strade della periferia di Moncalieri, con i cantonieri da ieri al lavoro per sistemare le situazioni più urgenti, al fine di evitare guai per auto e moto in transito.