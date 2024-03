Revocati gli arresti domiciliari al docente universitario accusato di molestie nei confronti delle studentesse

Niente più arresti domiciliari per il medico e docente universitario Giancarlo Di Vella, indagato per falso, stalking e molestie su alcune studentesse specializzande. Il provvedimento è infatti stato revocato dal Tribunale del Riesame.



Non è dunque stata accettata l'ipotesi di reato di violenza sessuale che era stata formulata dalla procura. Ma per il professore è stato comunque disposto il divieto di dimora in Piemonte.