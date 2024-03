Just The Woman I Am arriva a Moncalieri: con il Villaggio del Benessere si fa 'correre' la prevenzione

Just The Woman I Am, a Moncalieri arriva il Villaggio del Benessere

Mentre l'appuntamento principale, quello di Torino, è in programma questa domenica, a Moncalieri l'arrivo di Just The Woman è una novità assoluta, con tante iniziative collaterali in programma. L’Asl To5 parteciperà al Villaggio del Benessere che verrà realizzato dal Comune sabato 9 marzo, a partire dalle ore 16.

Percorso Salute e Prevenzione

Il giorno dell’evento, che vedrà la partenza e l'arrivo della corsa al Polifunzionale, verrà proposto a tutti i partecipati un “Percorso Salute”, realizzato con il contributo di diversi programmi del Piano Locale di Prevenzione con l’obiettivo di coinvolgere e informare il cittadino riguardo alcuni determinanti della salute legati, in particolare, a comportamenti e stili di vita corretti.

Il percorso che inizierà con la consegna del “PASS salute”, si svilupperà nei seguenti punti: attività ACTYto5, strumento di intrattenimento educativo che permette al partecipante di riflettere sulla percezione del proprio stato di salute; incontro con gli Infermieri di Famiglia o Comunità (IFOC), che permetterà alla persona di ottenere dati oggettivi sul proprio stato di salute attraverso la misurazione di parametri vitali quali pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione periferica.

Tante le iniziative in programma

E ancora; informazioni rispetto il tema salute in tutte le sue forme attraverso opuscoli riguardo alimentazione sana, benefici dell’attività fisica, la sicurezza negli ambienti di vita, il rapporto con il clima e l’ambiente, i programmi di vaccinazioni in tutte le età e l’accesso ai servizi per le dipendenze patologiche. Inoltre, ci sarà la possibilità di prenotazione diretta degli screening oncologici e di sottoporsi allo screening HCV.

In questa occasione verrà anche presentato il progetto “Muovinsieme”, nuova pratica raccomandata presente nell’offerta formativa destinata alle scuole del territorio. Per far capire l'importanza della prevenzione soprattutto ai giovani.