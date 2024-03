Oltre due metri di neve al rifugio Selleries: "Non salite, pericolo valanghe"

"La neve ci ha sigillati dentro". È questo il messaggio che hanno deciso di affidare a Facebook i gestori de l Rifugio Selleries di Roreto Chisone, quota 2023 in Località Alpe Selleries, dopo l'ondata di maltempo sul Torinese del weekend. Attualmente l'ingresso dal pian terreno è completamente sigillato da un muro bianco e i proprietari non hanno la possibilità di uscire all'esterno.

"Siamo usciti per una ricognizione - spiegano - dal primo piano. Da una misurazione sul retro del rifugio, dove il vento non riesce a formare grandi accumuli, stimiamo 2 metri e 5 centimetri complessivi di neve al suolo". Questa mattina nevicava ancora, ma in maniera lieve: la temperatura minima della notte è stata di -5°.