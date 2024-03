Nichelino piange lo storico maestro delle elementari Guido Ferro e chiama a raccolta i suoi ex alunni

La notizia è arrivata nelle scorse ore, attraverso un post del figlio Mirco, facendo in un amen il giro del web e dei social, con una sorta di 'chiamata alle armi' per gli ex allievi. Nichelino ha detto addio a Guido Ferro, storico maestro della scuola elementare Walt Disney fino alla seconda metà degli anni Novanta.

L'appello lanciato dal figlio Mirco

"Ha sempre lavorato con dedizione ed amore, purtroppo la sua vita terrena è terminata ieri", ha scritto Mirco, che ha voluto rendere note le ultime volontà del genitore: "Proprio per onorare il suo desiderio, chiedo di essere presente al funerale a qualcuno dei suoi ex allievi". Il messaggio è stato immediatamente recepito, con decine di persone che ne hanno ricordato la figura di docente ma anche e soprattutto di uomo.

I funerali al Monumentale giovedì

Facile immaginare che giovedì mattina al cimitero Monumentale, dove alle 10 sono in programma i funerali, saranno in tanti a porgere un ultimo saluto al maestro di tante generazioni di nichelinesi.