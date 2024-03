Ufficio passaporti sempre più nel caos: gente in coda dalla notte

Gente in coda dalla mattina, anzi qualcuno è giunto anche nel cuore della notte, per non rischiare di fare una attesa inutile, avendo davanti a sè decine e decine di persone. E' un film che si ripete da tempo quello delle code interminabili all'Ufficio Passaporti.

Code interminabili all'Ufficio Passaporti

Alle Porte Palatine ormai c'è gente che viene in coda già munita di sedia o sgabello, tanta è l'attesa cui si è costretti. Gente che è arrivata al mattino non è riuscita a passare in tempo e adesso attende la riapertura delle ore 15, quando vengono distribuiti quindici numeri alla volta. Il risultato è che molte persone sono costrette a prendersi permessi o giorni di ferie per poter rinnovare il documento.

Problemi e ritardi con l'agenda digitale

Continuano ad esserci problemi con le prenotazioni online e l'agenda digitale, che preannuncia tempi di attesa di mesi. Per questo si sceglie di andare senza prenotazione alle Porte Palatine, pur mettendo in conto di dover fare infinite attese. Alcuni commissariati, che svolgono comunque la funzione decentrata per il rinnovo dei passaporti, ono aperti solo un paio d'ore al giorno per questo servizio, col risultato che più di otto persone non possono essere servite. Ecco perché c'è chi sceglie addirittura di mettersi in coda anche la notte.

In più, molti utenti denunciano che la modulistica che si scarica da internet sia vecchia, col rischio di arrivare in coda e non sapere poi cosa possa succedere. E il rinnovo del passaporto resta un rebus.