Exposed 2024: il primo festival internazionale di fotografia a Torino per un mese di mostre, eventi e incontri

Gli amanti della fotografia si preparino. Questa primavera Torino diventa un polo dell’immagine con un mese di fiera ad hoc.

Un mese, dal 2 maggio al 2 giugno, in cui si potranno visitare oltre 20 mostre organizzate in occasione di EXPOSED, Torino Foto Festival.

Alla sua prima edizione, la rassegna dedicata alla fotografia permetterà al pubblico con unico biglietto da 25 euro (acquistabile dal oggi, ndr) di visitare mostre e partecipare a eventi su tutta la città e non solo, mentre alcune delle iniziative saranno a titolo completamente gratuito.

EXPOSED è dedicato al tema New Landscapes – Nuovi Paesaggi. La proposta è un invito alla riflessione sull’evoluzione odierna del mezzo fotografico e delle principali sfide e innovazioni del mondo dell’immagine, attraverso un cartellone di mostre temporanee, incontri, talk ed eventi nelle sedi delle principali istituzioni culturali torinesi.

Dalla collettiva gratuita alle Ogr Torino, A view form above, passando per la personale dell’artista sud coreano Dongkyun Vak da Camera, fino alla retrospettiva su Paolo Pellion di Persano al Castello di Rivoli.

Direttori artistici sono Menno Liauw e Salvatore Vitale. “Torino ha già tante realtà che si occupano di cultura. Ci siamo quindi subito interrogati sul valore aggiunto del festival in una città già così attiva - spiegano -. Abbiamo quindi lavorato su cinque valori: internazionalità, futuro, collaborazione, collettività e dibattito”.

“Abbiamo 8 mostre gratuite, 21 incluse nel pass, 23 location: un risultato incredible per una prima edizione e per un festival della fotografia in generale. Un photo match occasione di revisione dei portfolio e una fiera editoriale”.

Il programma

Nello specifico il programma della prima edizione di EXPOSED propone più di 20 mostre temporanee, una committenza artistica, due giorni di talk, una piattaforma didattica, un salone di editoria indipendente, incontri, screening, letture portfolio e altri eventi diffusi su tutta la città.

I luoghi

Ad aderire a questa prima edizione di Exposed saranno appunto oltre 20 location: CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia; Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea; Cinema Massimo - Museo Nazionale del Cinema; Cripta747; Ex Galoppatoio della Cavallerizza Reale - Paratissima; Fondazione Merz; Fondazione Sandretto Re Rebaudengo; Fondazione Torino Musei con GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, MAO Museo d’Arte Orientale e Palazzo Madama - Museo Civico d'Arte Antica; Gallerie d'Italia - Torino; Mucho Mas!; Museo Regionale di Scienze Naturali; OGR Torino; Palazzo Birago, sede della Camera di Commercio di Torino; Palazzo Carignano - Direzione regionale Musei Piemonte; Pista 500 di Pinacoteca Agnelli; Polo del ‘900; Villa della Regina - Direzione regionale Musei Piemonte; Witty Books.