Torino si colora di rosa per la Beneficenza con l'evento "Zumba in Rosa"

Il cuore pulsante di Torino, Piazza Arbarello, si prepara ad accogliere una manifestazione all'insegna del divertimento e della solidarietà: "Zumba in Rosa", un evento di fitness dedicato alla raccolta fondi a favore di CasaBreast, nota associazione di volontariato che supporta attivamente le pazienti affette da tumore al seno.

L'evento, in programma il 7 Aprile 2024, dalle 15:00 alle 16:30, promette di essere un'esplosione di energia, musica e colori, aperto a tutti, dai neofiti agli appassionati di fitness. Il ricavato sarà interamente devoluto a CasaBreast, per contribuire alle attività di prevenzione e supporto psicologico offerte dall'associazione.

La giornata inizierà alle 13:00 con l'apertura delle porte, seguita da un riscaldamento facoltativo con lezioni di Raggaeton fitness e REEJAM. Il clou dell'evento sarà la MasterClass tenuta da Roberto Daniel De Marco, istruttore di Zumba Fitness con oltre 15 anni di esperienza, noto per il suo approccio dinamico e coinvolgente.

"Zumba in Rosa" non è solo un'occasione per mantenersi in forma e divertirsi, ma rappresenta anche un momento di condivisione e solidarietà verso chi combatte quotidianamente contro il tumore al seno. Partecipare significa contribuire attivamente a fare la differenza nella vita di molte donne.

L'evento è supportato da numerosi sponsor e partner, tra cui Aires Fitness, e prevede premi e gadget per i primi 500 partecipanti. I bambini sotto i 12 anni potranno partecipare gratuitamente, rendendo "Zumba in Rosa" un evento per tutta la famiglia.

Invitiamo la cittadinanza torinese e i media locali a partecipare e a diffondere l'iniziativa, per contribuire insieme a una causa nobile e godere di un pomeriggio di pura gioia e solidarietà.

Per maggiori informazioni e acquisto biglietti, visitare il sito ufficiale: www.zumbainrosa.it