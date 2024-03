Al via il progetto NarrAzioni: storie di vita e racconti di chi vive in Barriera di Milano

Il Circolo Risorgimento lancia il progetto "NarrAzioni - Generare partecipazione civica collaborativa" nel territorio del quartiere torinese di Barriera di Milano, realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.



Concepito con l'obiettivo di istituire una sperimentazione delle scuole di quartiere, è in linea con l'ampia diffusione di buone pratiche.

Si basa sulla raccolta delle narrazioni e delle storie di vita degli abitanti del quartiere Barriera di Milano, con il coinvolgimento attivo dei giovani del territorio e la collaborazione dell'Istituto Scolastico "IIS J.B. BECCARI" e delle associazioni locali.

Obiettivo è di mettere in contatto comunità e generazioni diverse, favorendo lo scambio e il dialogo intergenerazionale e interculturale per costruire una identità condivisa e incentivare il "prendersi cura" del quartiere e del Circolo Risorgimento come luoghi comuni della comunità.

Il progetto, che durerà fino a luglio 2024, si articola in diverse azioni, tra cui la formazione interna agli enti partner, l'ingaggio delle comunità, la formazione dei giovani, la raccolta delle narrazioni e la realizzazione di un'installazione artistica espositiva permanente negli spazi del Circolo Risorgimento.