L'8 marzo nei Musei: ecco dove trovare sconti e ingressi omaggio riservati alle donne

La Giornata Internazionale della Donna è celebrata anche all'interno dei musei e delle gallerie della città.

Museo Egizio

Il Museo per tutta la giornata dell'8 marzo propone un ingresso omaggio a tutte le donne.

Gam, Mao e Palazzo Madama

La Fondazione Torino Musei adotta la formula 2x1: venerdì 8 marzo le donne che si presenteranno insieme per visitare la GAM, il MAO e Palazzo Madama potranno accedere alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee pagando un solo biglietto (intero o ridotto per gli aventi diritto).

Museo del Cinema

In occasione dell’8 marzo il Museo Nazionale del Cinema offre invece la possibilità a tutte le donne di partecipare a una classe di difesa personale gratuito. Sarà possibile, per tutte coloro che lo desiderano, prendere parte a una classe di difesa personale, organizzata in collaborazione con l’associazione GOJUKAN a.s.d. all’interno della Saletta Conferenze del Museo Nazionale del Cinema, al piano di accoglienza del museo (ore 12:30, 15:30, 17:30).

Mauto

Il Museo dell'Automobile riserva un'offerta speciale per le donne in occasione dell'8 marzo: 50% di sconto sul biglietto.