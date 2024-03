Nuovi disagi per gli automobilisti di Torino sud: chiude per sei mesi una parte di corso Unità d'Italia

Nuovi disagi in vista per gli automobilisti di Torino sud. Da maggio ad ottobre 2024 infatti corso Unità d'Italia verrà ridotto a due corsie per senso di marcia, contro le attuali tre, a causa dei lavori dell'Idropolitana. Nello specifico il cantiere di sei mesi servirà per collegare il vecchio canale mediano con quello nuovo.

Da Casa Ugi alla SAA

Gli scavi, che saranno particolarmente profondi data la grandezza delle tubazioni (3x3), interesseranno il tratto di corso Unità d'Italia tra Casa Ugi e la SAA School of Management. Il Comune di Torino ha cercato di mettere in atto tutta una serie di interventi, per ridurre gli inconvenienti per gli automobilisti.

Prima fase

La prima fase del cantiere ad esempio inizierà il 5 maggio, il giorno dopo il passaggio del Giro d'Italia, per protrarsi son a metà luglio. Durante questa tranche verrà spianata completamente la banchina centrale, con la rimozione dei guard rail e del verde di divisione. Gli scavi si concentreranno quindi nell'area attorno alla linea di mezzeria: sia in direzione centro, che sud, saranno garantite due corsie.

Le altre fasi

Nella seconda fase, da metà luglio a metà settembre, il cantiere si sposterà sulla carreggiata verso Savona. Il traffico verrà quindi spostato in parte su quella in direzione Torino, mantenendo sempre due corsie per senso di marcia. L'ultima tranche di interventi, da metà settembre a metà novembre, coinvolgerà la carreggiata verso il capoluogo piemontese. Le auto ed i camion, nel tratto tra Casa Ugi e la SAA, verranno deviati su quella in direzione mare. "Durante quest'anno - hanno chiarito dagli uffici - abbiamo ricevuto altre richieste di cantiere, ma le abbiamo fermate".

Sottopasso Lingotto

Il traffico non avrà un "tappo" finale alla rotonda Maroncelli, ma intermedio. Sicuramente qualche disagio ci sarà, considerando che durante i fine settimana estivi si verifica l'esodo di massa da Torino verso il mare. Durante i cinque mesi sono previsti poi grandi eventi come il Salone del Libro (9-13 maggio), il passaggio del Tour de France il 1° luglio. A queste iniziative si somma la chiusura parziale del sottopasso del Lingotto. Dal 15 aprile stop infatti al traffico nella carreggiata nord, da corso Unità d’Italia – corso Giambone.