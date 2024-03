Moncalieri, la storia infinita della nuova piscina: apertura slittata a metà aprile

Una storia infinita. Prima doveva essere fine estate, poi l'autunno, quindi le prime settimane del nuovo anno, adesso si parla di inizio aprile, se non addirittura la metà del mese. L'inaugurazione della nuova piscina comunale di Moncalieri, più che un giro tra le vasche, appare una corsa ad ostacoli.

Pandemia, caro materiali e bandi andati deserti

L'ultima data sull'imminente (si spera) taglio del nastro è stata fornita dall'assessore ai Lavori pubblici Angelo Ferrero rispondendo a un'interrogazione dell'opposizione di centrodestra in Consiglio comunale. Certo, dopo il fallimento delle ex Pleiadi, si è trattato di una operazione complessa ed importante, prima la pandemia e poi il caro materiali hanno sicuramente causato ritardi importanti, ma c'è stata anche la brutta vicenda della gara andata deserta prima di trovare in Rari Nantes e Cus Torino i gestori che hanno ottenuto l'appalto della piscina per i primi due anni.

Il centrodestra all'attacco dell'assessore Ferrero

Ma tra verifiche tecniche e ultimi aggiustamenti per la rinnovata struttura di via Serao c'è ancora da attendere qualche settimana. Situazione che ha fatto finire nell'occhio del ciclone l'assessore Ferrero, duramente attaccato dal capogruppo di Forza Italia Pier Bellagamba, che ha posto l'accento sul concetto di “anti economicità della piscina”, nutrendo i timori sulla tempistica, "visto che la nuova piscina inizierà a funzionare otto mesi dopo la fine lavori, con la ditta costruttrice che garantisce la manutenzione per due anni".

Bellagamba è stato molto diretto: “Abbiamo aspettato tanto e continuiamo ad aspettare. La prossima volta chiederemo direttamente le dimissioni dell’assessore”, ha concluso il capogruppo di Forza Italia, mentre Stefano Zacà della Lega non esclude l’attivazione della commissione di controllo e garanzia, denunciando ritardi e costi di una struttura che da anni la città stava aspettando. Ancora più tranciante Beppe Osella, capogruppo di Fratelli d'Italia, che mettendo assieme anche le scelte su ospedale e viabilità del centro storico dichiara: "Così avete distrutto Moncalieri".

Miressi e Gilli attesi per il taglio del nastro

Quel che è certo è che la nuova piscina comunale è stato un investimento pesante, di oltre 5 milioni di euro, ma adesso è ora di definire anche le tariffe, avvicinandosi l'apertura: si parte dalla proposta presentata da Rari Nantes e Cus Torino, le due società che si sono aggiudicate la concessione, con l’amministrazione che punta ad avere prezzi calmierati per l'ingresso di studenti, anziani e disabili.

Auspicando che arrivi preso la data ufficiale del taglio del nastro, sono stati già contattati per essere presenti sia Alessandro Miressi che Carlotta Gilli, le due star moncalieresi del nuoto, che si preparano ad un'estate da protagonisti a Parigi per i giochi olimpici e paralimpici.