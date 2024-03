Più posti auto e linee bus alla stazione Rebaudengo-Fossata. E si pensa ad un locale per le bici

Dopo Porta Nuova, anche la stazione Rebaudengo-Fossata potrebbe avere un locale per la custodia delle biciclette. Da anni è in corso la riqualificazione della struttura al Parco Sempione, destinata nei prossimi anni a diventare uno snodo chiave del trasporto pubblico di Torino: qua ci sarà infatti il capolinea della futura metro 2.

Le richieste

Proprio per questo il capogruppo dei Moderati Simone Fissolo ha chiesto una maggiore attenzione per la stazione Rebaudengo Fossata. “È fondamentale – ha sottolineato l’esponente della maggioranza - garantire una molteplicità di servizi ai cittadini e ai pendolari che in numero sempre maggiore affluiranno quotidianamente nell’area”.

“Nel contempo - continua il capogruppo dei Moderati - occorre garantire una viabilità più fluida e agevole, sia per ridurre il rischio di incidenti e danni alle strade, sia per limitare l’inquinamento dell’aria e quello acustico durante le ore di punta.”

Più posti auto e linee bus

“La realizzazione del terminal bus – ha replicato l’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta - consentirà di incrementare gli spazi di parcheggio disponibili”. Il Comune però, in collaborazione con Gtt, punta ad aumentare i collegamenti con i mezzi pubblici, favorendo così l’accesso di un maggiore numero di pendolari alla stazione via bus.

“In merito alla possibilità di rimodulare la viabilità per decongestionare il traffico e migliorare l’inserimento su via Breglio per chi arriva da via Ala di Stura, - ha aggiunto l’esponente della giunta - si sta valutando la possibilità di allungare il senso unico di via Bongiovanni sino a via Randaccio, per consentire l'immissione su via Breglio al semaforo presente in via Randaccio/ Breglio. che consentirebbe una svolta facile nelle ore di punta anche con coda più lunga”.