SILF: "Bene la richiesta per avere più Baschi Verdi"

Il SILF saluta con favore l’ordine del giorno approvato oggi dal Consiglio comunale volto a chiedere al Governo un incremento dei baschi verdi della Guardia di finanza a favore della Citta' di Torino.

“Si tratta di un passaggio importante, frutto delle continue e pressanti sollecitazioni del nostro sindacato verso i consiglieri comunali e dell’audizione da noi chiesta e ottenuta nel novembre scorso”, dichiara Simone Sansoni, Segretario regionale del Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri.

“In tale sede abbiamo voluto porre l’attenzione sulla carenza di organico del Reparto baschi verdi, in costante emergenza TAV: un deficit che si ripercuote sulle condizioni lavorative dei colleghi. Come avevamo denunciato, l'ordine pubblico in Val di Susa è una emergenza nazionale che però pesa sulle spalle quasi esclusivamente del locale reparto di Pronto Impiego. Le assegnazioni periodicamente disposte sono solo dei palliativi perché coprono a malapena le partenze”, prosegue il sindacalista.

“Prendiamo atto favorevolmente dell’iniziativa e ringraziamo i Consiglieri Borasi e Crema, nonché tutti gli altri firmatari della proposta di ordine del giorno. Auspichiamo, naturalmente, che questa richiesta di interesse collettivo possa trovare il sostegno del Sindaco Lo Russo e di tutte le forze politiche cittadine”, conclude Sansoni