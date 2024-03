La Circoscrizione 7 “fa la squadra” tra i suoi impianti: nasce il Piano Regolatore dello Sport

9 bocciofile, 10 impianti a cielo aperto e 10 indoor, campetti liberi, un centro ippico, percorsi ciclabili e sentieri collinari, strutture polivalenti: è questo il cospicuo patrimonio di impianti sportivi della Circoscrizione 7 di Torino.

Il Piano Regolatore dello Sport

Per renderlo ancora più efficiente, l'ente decentrato ha deciso di “metterlo a sistema” dotandosi di un nuovo strumento: il “Piano Regolatore dello Sport”. L'idea è quella di analizzare le strutture del territorio creando un profilo per ognuna di esse, sottolineandone caratteristiche, punti di forza e criticità: “Lo sport - sottolinea il presidente Luca Deri – è sia un motore di salute per la cittadinanza, sia uno strumento di aggregazione sociale”.

Manutenzione o ammodernamento

L'obiettivo è anche quello di valutare la necessità di lavori di manutenzione o ammodernamento: la palestra Cecchi, la piscina Colletta e i vicini campi da calcio, a proposito, sono già inseriti tra gli interventi del Pnrr: “Questa mappatura – aggiungono i coordinatori Silvio Sabatino e Ferdinando D’Apice - è indispensabile per far conoscere queste risorse e ci aiuta a pianificare interventi in collaborazione con la Città e le società sportive”.