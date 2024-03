"Proiezione scadente". E Paolo Virzì abbandona in polemica la proiezione del suo film all'Ambrosio

"Proiezione scadente". E Virzì abbandona in polemica la proiezione del suo ultimo film all'Ambrosio

Da toscano verace non le ha mandate a dire. "La proiezione è scadente, evitate di andare a vedere il film qui". Paolo Virzì, già direttore del Torino Film Festival, in città per presentare il suo "Un altro Ferragosto", sequel del fortunatissimo "Ferie d'Agosto" di metà anni Novanta, ha abbandonato la proiezione del film al cinema Ambrosio.

La polemica alla fine della proiezione all'Ambrosio

Il regista, alla fine della serata di ieri, martedì 12 marzo, ha lasciato la sala visibilmente contrariato. Dopo l'applauso dei presenti ha aggiunto: "Non è il mio film. Il Cinema Ambrosio era un cinema bellissimo, non so cosa sia successo. Gli spettatori avrebbero diritto al rimborso del biglietto".

Una parte importante del pubblico lo ha applaudito e gli ha dato ragione.