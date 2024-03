On. Gancia (Lega): 'direttiva Ue su emissioni penalizza nostri agricoltori e allevatori. No a estremismo green'

"Condivido la protesta dei nostri agricoltori oggi saliti in delegazione a Strasburgo per protestare contro l’approvazione della normativa sulle emissioni industriali, avvenuta nonostante il nostro voto contrario, che equipara gli allevamenti suinicoli e avicoli ai grandi siti industriali inquinanti, minacciando la competitività e la sopravvivenza delle imprese agricole italiane ed europee. Spiace che l’Europa continui a penalizzare il comparto agricolo sbagliando l’approccio nei provvedimenti per la tutela dell’ambiente, obiettivo condiviso da tutti. La protezione dell'ambiente e il sostegno agli agricoltori sono obiettivi fondamentali da perseguire con meno burocrazia, meno concorrenza sleale da fuori e più buon senso: non possiamo in un nome di un estremismo green penalizzare chi lavora la nostra terra. La Lega sta con i nostri agricoltori e allevatori".

Lo dichiara l’on. Gianna Gancia, deputata europea della Lega.