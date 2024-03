Il 22 marzo a Torino al via la rassegna di musica antica

Prenderà il via venerdì 22 marzo, alle 21.15, dalla chiesa di San Massimo in via Mazzini, 29 a Torino, la 29esima edizione di Antiqua, la rassegna di musica antica proposta dall’Accademia del Ricercare.

“Antiqua”, nel corso degli anni ha saputo affermarsi come uno dei più importanti esempi di imprenditoria culturale in Piemonte, sino ad essere ammessa tra i soci del REMA “Early Music in Europe”: importante network rappresentativo della musica antica a livello europeo, che ha la legittimità di discutere di performance, creazione, patrimonio, inclusione, diversità e sostenibilità.

Nata come rassegna nella sola provincia di Torino, la manifestazione si è evoluta sino a toccare una grande parte del Piemonte e territori extraregionali, collaborando con altre realtà stimate nell’ambito della musica antica.

Punto di forza del progetto “Antiqua” sono anche i corsi di perfezionamento alla prassi esecutiva della musica barocca eseguita con strumenti originali.