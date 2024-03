L'Anpi celebra gli 80 anni della Resistenza con un doppio concerto

Il 2024 è un anno importante per l’ANPI. Sono gli 80 anni della Resistenza (8 settembre 1943-25 aprile 1945), sono gli 80 anni dell’ANPI, che è nata nel 1944.

«Vogliamo celebrare questi due anniversari con due concerti che richiamano il valore della Libertà e che si terranno nel mese di marzo a Torino, città medaglia d’oro della Resistenza, nonché città che fu coraggiosa protagonista degli scioperi del marzo del 1944, quando 70mila lavoratori incrociarono le braccia-dichiara Nino BOETI, presidente dell’ANPI provinciale di Torino- La Resistenza fu una delle grandi rotture della Storia e fu produttiva di un nuovo impegno, di una nuova e maggiore umanità. L’antifascismo deve essere inteso oggi come lotta contro chi minaccia le libertà individuali, che nega la giustizia sociale, che discrimina i cittadini, che usa la violenza come strumento politico. Resistenza fu sacrificio, sofferenza, fame, freddo. Ma fu anche gioia. Quella di sentirsi in tanti dalla parte della giustizia e della Storia. Per questo festeggeremo gli 80 anni dalla (e di) Resistenza con due momenti di musica e di festa».

Il primo appuntamento è in programma martedì 19 marzo, alle ore 20.00, presso la Sala Fortino, in Strada del Fortino 20, a Torino.

La serata, ad ingresso libero, ha come titolo “Canti Resistenti” e vedrà protagonisti Mattia Martinengo e gli Psiconauti, Anna Spray, Il Quaderno Rosso e Zyp

“Mattia Martinengo e gli Psiconauti” nasce come gruppo nel 2018, inizialmente per reinterpretare canzoni del repertorio cantautorale di Mattia, cercando di dare un senso più unitario e identitario alle stesse in un ambito di rock (nelle sue molteplici sfumature); esempi di questo lavoro sono i 2 EP “Memorie d’Acquario volume 1 e 2” (2019 e 2020) che definiscono bene il concetto di identità musicale, discorso nettamente diverso dai suoi album passati musicalmente più frammentati. Nel 2023 esce l’EP “Macerie” (2022) con cui il gruppo viene inserito da Rock Targato Italia fra i 6 candidati del 2023 come rivelazione dell’anno. Nello stesso anno nel format musicale Cerchio Vorticoso (Scatti Vorticosi Records) viene prodotto il video studio/live della canzone inedita “V.”. Attualmente si aggiungono nuovi pezzi in prospettiva di un futuro lavoro di più ampio respiro.

AnnA SpraY non è una donna, non è una madre, non è nemmeno cristiana. AnnA SpraY una ragazza emancipata che lotta per la sua libertà. Atterra sul deserto di Torino alla fine del 2020, e il suo salotto buono è Barriera. Ama vestirsi di rabbia morbida e il suo sorriso è un trucco. Qualche volta ride di gusto, qualche altra ha gli occhi tristi. Sussurra fortissimo e sa gridare piano. Molto spesso non saluta. Ha una pessima memoria e per questo ha registrato i suoi pensieri nel suo primo EP, omonimo. Venti minuti di parole e musica che racchiudono tutta la confusione e la disillusione, di un’artista che potremmo definire seminale, se solo lo fosse. Anna ha fiducia, nel fondo del cuore.

“Il Quaderno Rosso” nasce con l’intento di reinterpretare canzoni di lotta e brani che negli anni hanno raccontato avvenimenti della storia del nostro paese. Attraverso canti partigiani, canzoni politiche e popolari si affrontano diverse tematiche quali l’impegno per i diritti, la partecipazione civile, la lotta nelle sue diverse forme. Si racconta di battaglie passate, eredità preziosa e necessaria per questo presente. Nel 2023, in collaborazione con la Sezione ANPI Renato Martorelli, esce “Capitoli”, 5 canzoni che vogliono essere la possibile colonna sonora del libro “Una vita dalla parte giusta” di Palmiro Gonzato (partigiano ed ex dirigente del PCI.

ZYP, ovvero Vittorio Campanella (voce), Gabriele Perrero (chitarra/voce), Lorenzo Bevacqua (basso) e Federico Bevacqua (batteria), si sono conosciuti adolescenti nel 2012, in Barriera di Milano, Torino. Nel 2013 affittano una saletta a Spazio211, club dove sono cresciuti musicalmente e hanno studiato insieme. Nel 2016 esce "Non Sapevamo Scegliere”, un EP accompagnato dal videoclip de “Le Circostanze” e suonato in giro per l’Italia per tutto il 2017. Nel 2018 gli zYp fondano “Lumimic” - rete internazionale di musicisti e artisti visivi. Nel 2019 inizia la produzione dei nuovi brani, che gli zYp presenteranno live nel 2020. Il 21 febbraio, in occasione del concerto a Off Topic, verrà pubblicato il primo singolo, "Desertica", prodotto da Lillo Dadone per Dewrec. A gennaio del 2022 si aggiunge alla formazione la seconda chitarra di Daniele Cimino (zagara) per esigenze sonore e creative. Il sound della band è frutto di una commistione di sfoghi, speranze e dolcezza; i testi rispondono all’urgenza di una gioventù consapevole e complessa, che guarda all'ambiente urbano in cui è immersa come ad una giungla in cui si sente tribù

Il secondo appuntamento è in programma per venerdì 22 marzo, alle ore 21.00, quando il Teatro San Secondo, in Via San Secondo 8, a Torino, ospiterà il concerto “Canzoni in libertà. Mille papaveri Rossi”, con protagonista il NuvoleIncanto Quartet (ingresso libero).

Nel corso degli anni Fabrizio Cotto (voce e chitarra), Livia Hagiu (violino), Alberto Palmulli (chitarra), ed Alex Jorio (percussioni), hanno riletto la produzione dei cantautori in diverse chiavi. Nei due CD pubblicati, “Non per un dio…ma nemmeno per gioco” (dedicato interamente a Fabrizio de Andrè) e “La 500 gialla” (che ripercorre le canzone d’autore più significativa dal 1960 al ’75), il gruppo si è cimentato con arrangiamenti che vanno dalla ballata Pop al Blues, alla musica sudamericana e alle atmosfere da bistrot francesi, con lo scopo di dare nuova veste e linfa al contenuto musicale di quei brani.

I due concerti sono realizzati con il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione della Regione Piemonte. Commenta Daniele VALLE, Vicepresidente del Consiglio Regionale e Presidente del Comitato Resistenza e Costituzione della Regione Piemonte: «Ogni anno cerchiamo di celebrare la Festa della Liberazione non solo con le tradizionali commemorazioni istituzionali e i momenti di approfondimento storico, ma promuovendo eventi che auspichiamo servano a coinvolgere le giovani generazioni e ricordare loro che 80 anni fa, ragazzi e ragazze della loro età diedero la vita per consentire a noi, oggi, di vivere in un Paese democratico. Perché il 25 aprile è un momento di gioia e, al tempo stesso, occasione di riflessione sul nostro passato per non perdere la Memoria di ciò che è stato e farne linfa del nostro impegno per un futuro libero, giusto e pacifico. Siamo quindi orgogliosi di poter sostenere questi eventi organizzati dall’ANPI, che è uno dei partner più importanti del nostro Comitato».

Info: Tel 0112452976, info@anpitorino.com