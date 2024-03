Nowruz: il Capodanno persiano, il più antico del mondo si celebra da Off Topic

A Off Topic è un nuovo giorno: mercoledì 20 marzo arriva Nowruz, il Capodanno persiano. ‘Nowruz’ in lingua farsi significa ‘nuovo giorno’, ovvero la festa più antica del mondo, che ricorre con l’equinozio e segna l’inizio della primavera.

Proprio in occasione di questa data, che simboleggia rinascita e rinnovamento, The Goodness Factory sceglie di festeggiare a OFF TOPIC insieme alle comunità iraniane, un atto e un segno di resistenza culturale organizzato con Iraniani di Torino e Womanlifefreedom.

Una serata di musica e condivisione per celebrare la libertà e la diversità culturale. L’idea è quella di passare tutta la serata insieme: dalla cena nel Bistrò in cui si assaggeranno i piatti tradizionali persiani fino alla musica live e al Dj Set con cui continuare a ballare insieme.

La cena persiana presenterà infatti i migliori piatti della tradizione a partire dalle ore 20, mentre dalle ore 21.30 prenderà il via anche il live che porta sul palco di OFF TOPIC la musica iraniana di Amir Shoja, Paya Ghafarian, Kousha Nikkar, Azin Armoon, Mitra Taheri, Amin Yousefi, Isa Moazen, Hadi Sattari, Amir Bayat, Miraan, Mostafa Adibian, Ramtin Zg, Marjan Doras. A chiudere la serata alle ore 23 il djset di DJ Miraan.

Che cos'è il Nowruz



Nowruz non è celebrato solo dalle comunità iraniane, in Iran e ovunque nel mondo, ma in tutti i Paesi che un tempo componevano l’Impero persiano: si festeggia quindi in Afghanistan, Albania, nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in Georgia, Azerbaigian, India, Turchia, Pakistan, nel Kurdistan iracheno e nelle repubbliche ex sovietiche dell’Asia centrale (Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan, Tagikistan e Turkmenistan).

Sono più di 300 milioni le persone che nel mondo con il prossimo equinozio di primavera accoglieranno festanti l’inizio del nuovo anno. Una ricorrenza molto importante, tanto che nel 2010 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto il 21 marzo come Giornata Internazionale del Nowruz.

Da oltre 3 mila anni nel calendario persiano Nowruz corrisponde al primo giorno del mese di Farvardin, primo mese della primavera. Nella lingua farsi, Nowruz significa “nuovo giorno” e indica un nuovo inizio, una nuova vita. È una festa antichissima legata alla religione zoroastriana, il culto praticato nell’Impero persiano a partire dal VI secolo a.C. ai tempi della dinastia achemenide. Si tratta di una celebrazione ancestrale, allegra e gioiosa, collegata all’idea di rinascita della natura e pervasa da un ricco simbolismo.

Per info: https://offtopictorino.it/