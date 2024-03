Parcheggio creativo a Santa Rita: la segnalazione di un lettore in corso Siracusa

La segnalazione di un lettore per un'auto parcheggiata in corso Siracusa

Continuano le segnalazioni dei nostri lettori alla redazione e, ancora una volta, a farla da padrone è il tema del parcheggio. Se non "selvaggio", quantomeno creativo.



E' il caso di un'automobile di colore azzurro, un'utilitaria, che è stata lasciata dal suo proprietario a poca distanza dal distributore di benzina che si trova in corso Siracusa, all'angolo con via Barletta.