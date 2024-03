Aurora e Vanchiglia, controlli delle forze dell'ordine e multe per oltre 5500 euro

Sono in tutto 80 le persone identificate, 4 persone denunciate in stato di libertà, 5 locali controllati e 5500 euro di sanzioni amministrative. In particolare, una persona, trovata in possesso di un taglierino, è stata denunciata per il possesso dell’arma. Gli altri 3 individui sono stati denunciati in quanto inottemperanti all’ordine del Questore di Torino di lasciare il territorio nazionale. Una persona è stata sanzionata amministrativamente per il possesso di hashish.