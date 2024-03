Ex bocciofila "Il mio giardino" occupata da nomadi e sgomberata dopo poche ore

Occupata e sgomberata, nel giro di mezza giornata. Si tratta dell' ex-bocciofila "Il mio giardino" , in via Marsigli, al centro di Pozzo Strada. Nella mattinata, alcuni nomadi sono entrati nel giardino, ormai inutilizzato, e si sono stanziati in una struttura lì presente. Alcuni cittadini hanno avvertito le forze dell'ordine che, nel primo pomeriggio, ha mandato alcune automobili della Polizia Municipale per spostare gli abusivi, che inizialmente si sono fermati nel giardino di fronte, per poi abbandonare completamente la zona nelle ore successive.

L'area di 1070 metri quadri è ormai in stato di abbandono dal 2019, quando l'associazione che l'aveva in concessione ha smesso di pagare il canone in seguito al lockdown. La circoscrizione 3 si è occupata più volte dell'ex-bocciofila, anche in seguito alle interpellanze del consigliere Stefano Bolognesi, per trovare una soluzione al mancato pagamento del debito e, successivamente, per cercarne una destinazione d'uso, così da evitare gli episodi di occupazione e degrado che possono nascere con i beni inutilizzati.