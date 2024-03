A fuoco una casa di Rivalta nelle prime ore del mattino: vigili del fuoco sul posto per domare l'incendio

Fiamme in un'abitazione di Rivalta in via San Luigi dalle prime ore di questa mattina, giovedì 21 marzo. I vigili del fuoco di Torino stanno intervenendo dalle ore 6 con le squadre 41 di Grugliasco coadiuvati dai volontari di Rivalta. Presente anche un mezzo autoscala, un autobotte proveniente da Santena e un carro autoprotettori.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono al momento in corso. Da stabilire le cause che avrebbero causato l'incendio. Stando a quanto si apprende non ci sarebbero persone coinvolte.