Restituito al sacerdote l'offertorio in legno rubato dalla Chiesa della Visitazione

È stata riconsegnata al sacerdote nella giornata di martedì 19 marzo l'antico offertorio in legno della Chiesa della Visitazione, tra via Vescovado e via XX settembre, trafugato a febbraio.



L'episodio aveva destato scalpore tra i fedeli che avevano esternato il proprio rammarico al parroco reggente.



Il malvivente, per sottrarre il contenuto caritatevole, lo aveva trascinato fuori dalla basilica e successivamente caricato a bordo di un veicolo con il quale era fuggito.



L'intervento dei militari del Nucleo Radiomobile di Torino, oltre a consentire il

celere rinvenimento della colonnina religiosa, aveva permesso di acquisire elementi

preziosi per le investigazioni.

L’autore del reato era stato identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.



Ora il manufatto sacro è ritornato nelle mani del sacerdote.