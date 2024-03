Lo zainetto si mostra amico della natura: Seven sceglie di diventare "Società benefit"

Non solo profitto, ma anche responsabilità sociale: bene comune, ambiente e tutto ciò che incide sulla vita di chi sta intorno all'attività strettamente aziendale. Ecco la scelta che ha deciso di compiere Seven, controllata da Green Arrow Capital, che con il semaforo verde della sua assemblea degli azionisti ha modificato il proprio statuto, diventando "società benefit".



Lo storico marchio torinese nel mondo degli zaini (scolastici, ma non solo) abbina così al normale orientamento di un'azienda nuovi valori e traguardi da centrare. Il tutto in un'ottica di sostenibilità, ambientale e sociale. Dunque, riflettori accesi su ricerca e sviluppo di prodotti green, processi innovativi - tra cui quello per la trasformazione in tessuto di bottiglie in PET - e gestione sostenibile degli imballaggi.



Ora l’obiettivo sarà ottenere la certificazione B Corp che consentirà a Seven di distinguersi ulteriormente sul mercato, in un contesto in cui sempre più consumatori optano per acquisti consapevoli cercando marchi che incarnino valori condivisi di sostenibilità e responsabilità sociale. "Guardiamo con entusiasmo a questo nuovo capitolo - spiega Aldo Di Stasio, amministratore delegato del Gruppo Seven -. Siamo consapevoli del ruolo cruciale che le imprese possono svolgere nel promuovere un cambiamento positivo nella società e nell'ambiente per un futuro più sostenibile. Per questo sono estremamente felice di questo importante passo, l’adozione dello status di Società Benefit è di certo lo strumento più coerente e idoneo a valorizzare la nostra visione e la vocazione alla sostenibilità".



"Siamo stati dei precursori in questo - prosegue l'ad -, e in questi anni abbiamo raggiunto importanti traguardi adottando da tempo pratiche sostenibili, a partire dalla gestione degli imballaggi, fino alla trasformazione in tessuto di milioni di bottiglie in PET, contribuendo concretamente alla rimozione di tonnellate di plastica dall'ambiente. E oggi, con il cambio di statuto, scriviamo nero su bianco il nostro impegno a proseguire, con un modello di business che va oltre il solo profitto nel rispetto dei valori che ci caratterizzano, di attenzione al Pianeta e alle generazioni future”.